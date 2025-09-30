Россияне погладили кошку и попали в больницу с вирусом: подробности

Как писал сайт KP.RU, ранее Роспотребнадзор предупредил россиян, какие болезни могут передать больные кошки человеку. Эти животные оказались самыми популярными среди домашних питомцев, которые параллельно с этим могут быть опасны для людей. Кошки, к примеру, могут передать своему хозяину бешенство, стригущий лишай, лямблиоз, фелиноз, токсоплазмоз и многое другое.