Россияне погладили кошку и попали в больницу с вирусом: подробности

В Магаданской области свыше десяти человек оказались в больнице из-за больной кошки. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Александр Витько.
Он уточнил, что в области фиксируется распространение энтеровирусной инфекции. И на данный момент ее очаги находятся в Омсукчане и Мяунджу.
По словам министра, еще один инфекционный очаг — в Хасыне.
«История бытовая — дети погладили больную кошку. Дальше ход событий, я думаю, понятен. Больше 10 человек на лечении у дерматологов, в том числе — госпитализированные на круглосуточный стационар», — написал Витько.
Как писал сайт KP.RU, ранее Роспотребнадзор предупредил россиян, какие болезни могут передать больные кошки человеку. Эти животные оказались самыми популярными среди домашних питомцев, которые параллельно с этим могут быть опасны для людей. Кошки, к примеру, могут передать своему хозяину бешенство, стригущий лишай, лямблиоз, фелиноз, токсоплазмоз и многое другое.