Григорьев объяснил негативное действие магнитных бурь на кровообращение

Очевидно, что если в магнитных процессах внутри Солнца происходят какие-то возмущения, то они сказываются на общей магнитной системе «Солнце-Земля», изменяют величину магнитного поля, в которой находится человек, что, как было показано выше, способствует нарушению нормального кровообращения. Естественно, наш организм стремится скомпенсировать эти изменения, но если человек ослаблен по какой-то причине, то ему это может быть трудно сделать. Конечно, здоровый организм быстро адаптируется, так, что человек даже не замечает, что система крови «отработала» изменение внешних условий.