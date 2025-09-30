Григорьев объяснил негативное действие магнитных бурь на кровообращение

Нынешний магнитный шторм — самый сильный за 4 прошедших месяца. И возможно, он будет еще сильнее. Астрономы не могут дать ничего определенного: «Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН РАН.
Очень многие люди сегодня тяжело переживали сильную магнитную бурю, о которой предупреждал aif.ru. Свидетельством тому, их комментарии к нашей публикации.
Но даже в такой ситуации находятся скептики, которые отрицают влияние магнитных бурь на человека. О неконтсруктивности такой позиции aif.ru рассказал биофизик, доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. В частности, он объяснил, как он влияют на кровь и кровообращение.
«Совершенно определенно, — объясняет эксперт — магнитное поле участвует в формировании нормального потока крови — биофизический баланс сил, формирующий этот поток, прекрасно описан в монографии профессора А. Л. Чижевского “Структурный анализ движущейся крови” (1959), высоко ценимой специалистами.
Магнитное поле в системе уравнений — один из компонентов, который описывает распределение эритроцитов. Если вектор магнитного поля, как одна из переменных, заметно меняется — за счет изменения внешнего магнитного поля, то либо его изменение должно быть компенсировано за счет динамических процессов, либо меняется характер распределения и движения эритроцитов. Этот факт неоднократно доказан экспериментально, есть даже разработки устройств «разжижающих» или «загущающих» кровь за счет изменения динамики эритроцитов внешним магнитным полем.
Очевидно, что если в магнитных процессах внутри Солнца происходят какие-то возмущения, то они сказываются на общей магнитной системе «Солнце-Земля», изменяют величину магнитного поля, в которой находится человек, что, как было показано выше, способствует нарушению нормального кровообращения. Естественно, наш организм стремится скомпенсировать эти изменения, но если человек ослаблен по какой-то причине, то ему это может быть трудно сделать. Конечно, здоровый организм быстро адаптируется, так, что человек даже не замечает, что система крови «отработала» изменение внешних условий.
Многочисленные диссертации и статьи, число которых трудно сходу даже подсчитать, уже полсотни лет приводят статистику роста таких острых состояний, как инфаркты, инсульты, гипертонические кризы, коррелирующие с магнитными бурями. Эти работы показывают, что на популяционном уровне реакции на резкое изменение магнитного поля имеют место вне зависимости от географии — в Москве, на Алтае и других регионах они происходят одинаково".
Поскольку, нынешние магнитные бури обещают быть долгими, возрастает вероятность развития гипертонических кризов у людей с высоким артериальным давлением. Как их избежать, aif.ru рассказывал ранее.