Мать лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова экстренно госпитализировали

KP.RU ранее сообщал, что народного артиста России Александра Панкратова-Черного экстренно доставили в больницу прямо перед началом спектакля в Курганской филармонии. В администрации учреждения уточнили, что актер не сможет участвовать в постановке по уважительным причинам. Его роль на сцене теперь исполнит заслуженный артист РФ Владимир Майсурадзе.