Мать лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова экстренно госпитализировали

Мать Жукова срочно положили в одну из больниц Москвы.

Лидию Жукову, мать известного российского исполнителя и лидера музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, экстренно госпитализировали в Москве. Об этом информирует РЕН ТВ со ссылкой на заявление анонимного источника.

Собеседнику стало известно, что вечером 30 сентября Сергей Жуков лично привез свою 72-летнюю мать в одну из московских больниц.

По информации «Пятого канала», Лилию Жукову госпитализировали с нарушением кровообращения в головном мозге. Другие подробности не приводятся.

KP.RU ранее сообщал, что народного артиста России Александра Панкратова-Черного экстренно доставили в больницу прямо перед началом спектакля в Курганской филармонии. В администрации учреждения уточнили, что актер не сможет участвовать в постановке по уважительным причинам. Его роль на сцене теперь исполнит заслуженный артист РФ Владимир Майсурадзе.