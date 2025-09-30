Мать лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова экстренно госпитализировали

Лидию Жукову, мать известного российского исполнителя и лидера музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, экстренно госпитализировали в Москве. Об этом информирует РЕН ТВ со ссылкой на заявление анонимного источника.
Собеседнику стало известно, что вечером 30 сентября Сергей Жуков лично привез свою 72-летнюю мать в одну из московских больниц.
По информации «Пятого канала», Лилию Жукову госпитализировали с нарушением кровообращения в головном мозге. Другие подробности не приводятся.
