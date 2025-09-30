В Ярославле прошел волейбольный турнир

Пятый турнир по волейболу памяти Евгения Заяшникова состоялся в Ярославле в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
Соревнования, организованные волейбольным клубом «Ярославич», прошли в спортивном комплексе «Атлант» с участием команд из Ярославля, Нерехты и Дзержинска. По итогам состязаний первое место завоевала команда «Ярославские медведи», второе — у спортшколы олимпийского резерва № 2 из Ярославля, а третье — у команды спортивной школы из Нерехты. Победителям и призерам вручили памятные кубки и медали.
«Евгений Николаевич [Заяшников] был основоположником строительства спортивного комплекса “Атлант”. При нем создавалась волейбольная команда. Он постоянно поддерживал команду, участвовал в ее жизни. Мы должны отдать дань уважения и помнить такого человека», — отметил почетный президент волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.