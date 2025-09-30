Ричмонд
Вдова Григория Чухрая Ирина умерла на 106-м году жизни

Ирина Чухрай, вдова советского кинорежиссера Григория Чухрая, скончалась в возрасте 104 лет. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил кинопродюсер Игорь Толстунов.

— Да, это правда, — заявил продюсер.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

В период с 1965-го по 1975 год Чухрай был художественным руководителем Экспериментального творческого объединения при киностудии «Мосфильм», а в 1966—1971 годах он был преподавателем в режиссерской мастерской ВГИКа.

С 1965 года Чухрай занимал должность бессменного секретаря Союза кинематографистов СССР. С 1964 по 1991 годы он входил в состав Коллегии Государственного кино СССР. Режиссера похоронили 31 октября 2001 года на Ваганьковском кладбище в Москве.