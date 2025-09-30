Умер Олег Ханов, народный артист России

По словам Хабирова, Ханова ценили и любили зрители за его талант, режиссерскую работу и душевную глубину. Олег Ханов родился 11 августа 1951 года в селе Кизги Архангельского района Башкирской АССР. Его родители, артисты Шамсинур Сиражетдинова и Закирьян Ханов, передали сыну любовь к искусству. Творческий путь Ханова стал продолжением семейных традиций.