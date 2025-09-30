Ричмонд
Умер Олег Ханов, народный артист России

Народный артист России Олег Ханов умер в возрасте 74 лет.

Умер Олег Ханов, народный артист России. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что уход Ханова стал тяжёлой утратой. Ханов скончался в возрасте 74 лет.

Олег Закирович был удостоен множества наград: заслуженный артист России, народный артист РФ и Башкортостана, лауреат Государственной премии республики имени Салавата Юлаева, Государственной премии России в области литературы и искусства, а также Международной премии Станиславского.

По словам Хабирова, Ханова ценили и любили зрители за его талант, режиссерскую работу и душевную глубину. Олег Ханов родился 11 августа 1951 года в селе Кизги Архангельского района Башкирской АССР. Его родители, артисты Шамсинур Сиражетдинова и Закирьян Ханов, передали сыну любовь к искусству. Творческий путь Ханова стал продолжением семейных традиций.

В Оренбургском драматическом театре имени М. Горького Ханов работал с 2000 по 2009 год, а затем вернулся в 2022 году.

Прощание с артистом пройдет 1 октября в 10:30 в здании театра в Оренбурге.

Ранее стало известно о смерти Геннадия Нилова, актера из фильма Генриха Оганесяна «Три плюс два». Артист ушел из жизни на 89-м году жизни.