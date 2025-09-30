Ричмонд
В Ростовской области уровень воды в реке Дон достигнет опасной отметки

Экстренное предупреждение о понижении уровня воды в реке Дон вблизи Азова поступило от МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидается опасное снижение уровня воды в реке Дон. Экстренное предупреждение поступило от ГУ МЧС России по региону.

— До конца суток 30 сентября, в течение суток 1 октября в устье Дона продолжится ветровой сгон, у Азова уровень воды достигнет опасной отметки, — говорится в оповещении.

Возможны происшествия, связанные с нарушением судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой на мель.

В МЧС напоминают: при необходимости нужно звонить по номерам «101» (с мобильного) или «01» (со стационарного), а также по Единому телефону доверия ГУ МЧС России по Ростовской области.

