В Гремячинске Прикамья откроется первая модельная детская библиотека

Учреждение Гремячинской библиотечной системы площадью 155 квадратных метров станет многофункциональным центром для детей и молодежи. После ремонта там появятся уютные зоны чтения для разных возрастных групп, комфортные места для работы и коворкинга, а также событийная площадка для проведения мастер-классов и творческих встреч. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья: в здании расширены дверные проемы и планируется приобрести специальное оборудование.