В Гремячинске Прикамья откроется первая модельная детская библиотека

Первая модельная детская библиотека откроется в городе Гремячинске Пермского края в 2026 году при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Учреждение Гремячинской библиотечной системы площадью 155 квадратных метров станет многофункциональным центром для детей и молодежи. После ремонта там появятся уютные зоны чтения для разных возрастных групп, комфортные места для работы и коворкинга, а также событийная площадка для проведения мастер-классов и творческих встреч. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья: в здании расширены дверные проемы и планируется приобрести специальное оборудование.
Также в библиотеку поступят 800 новых книг и современное интерактивное оборудование, включающее интерактивную панель, VR-очки, интерактивный глобус и интерактивный пол. Для удобства читателей будут созданы точки доступа к федеральным электронным библиотекам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.