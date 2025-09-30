В Кубанском аграрном университете открылся «Город профессий АПК»

Новое пространство поделено на два трека. Первый называется «Ты в АГРО». Там дети 5−9 лет могут самостоятельно проводить эксперименты, например, определять свойства почвы. За успешное прохождение испытаний они получают игровую валюту, которую могут обменять на сладости и сувениры в «Магазине Города профессий».