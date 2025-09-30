В Кубанском аграрном университете открылся «Город профессий АПК»

Интерактивная площадка «Город профессий АПК» открылась в Кубанском государственном аграрном университете (ГАУ) при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Новое пространство поделено на два трека. Первый называется «Ты в АГРО». Там дети 5−9 лет могут самостоятельно проводить эксперименты, например, определять свойства почвы. За успешное прохождение испытаний они получают игровую валюту, которую могут обменять на сладости и сувениры в «Магазине Города профессий».
Во втором треке для подростков 10−16 лет — «Мир АПК» — можно посмотреть на метеостанции и научиться управлять агродронами. Кроме того, участникам доступны VR-технологии. Благодаря им школьники могут отправиться в виртуальное путешествие на современные фермы и высокотехнологичные перерабатывающие заводы.
«Здесь ребята в интерактивной форме увидят, что современный АПК — это динамичная отрасль и высокие технологии, и именно здесь открываются широкие возможности для самореализации. Кубанский ГАУ как ведущий аграрный вуз страны готов раскрыть этот потенциал для нового поколения специалистов», — отметил ректор Кубанского ГАУ Александр Трубилин. Работать «Город профессий АПК» будет до 5 октября.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.