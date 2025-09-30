Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащие ВМС Швеции поднялись на борт следующего из РФ судна

Принадлежащее компании из РФ грузовое судно «Михаил Дудин» стоит на якоре у берегов провинции Блекинге.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна «Михаил Дудин», пишет местная газета Expressen.

По информации журналистов, принадлежащее компании из РФ грузовое судно «Михаил Дудин» стоит на якоре у берегов провинции Блекинге.

«Представители Военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», — говорится в публикации.

Как сообщили представители ВМС Швеции, экипаж заявил о проблемах с двигателем, из-за которых судно «бесконтрольно двигалось и дрейфовало на север, а затем встало на якорь».

Напомним, ранее сообщалось, что власти Швеции приняли решение в экстренном порядке перебросить в Польшу самолеты и системы ПВО.