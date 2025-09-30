Военнослужащие ВМС Швеции поднялись на борт следующего из РФ судна

Военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Швеции поднялись на борт следовавшего из Санкт-Петербурга грузового судна «Михаил Дудин», пишет местная газета Expressen.
По информации журналистов, принадлежащее компании из РФ грузовое судно «Михаил Дудин» стоит на якоре у берегов провинции Блекинге.
«Представители Военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», — говорится в публикации.
Как сообщили представители ВМС Швеции, экипаж заявил о проблемах с двигателем, из-за которых судно «бесконтрольно двигалось и дрейфовало на север, а затем встало на якорь».
