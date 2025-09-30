В Магадане преобразили Аллею Памяти

Аллея Памяти на проспекте Ленина в Магадане приобрела новый облик после реконструкции, реализованной при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
Преображение общественного пространства стало возможным благодаря выбору жителей города во всероссийском голосовании. Весной 2024 года на площади более 3,5 тысячи квадратных метров начались масштабные работы. Специалисты уложили брусчатку, установили новые бордюры и скамейки, выполнили монтаж архитектурных элементов. Отдельное внимание было уделено сохранению и облагораживанию военных мемориалов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.