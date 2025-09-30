Умерла Ираида Чухрай, вдова известного режиссера Григория Чухрая

Вдова режиссера Григория Чухрая, Ираида Чухрай, умерла на 106-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ее зятя, продюсера Игоря Толстунова.
«Да, к сожалению, (Ираида Чухрай умерла — Прим.ред.) в пятницу 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве», — сказал он.
Толстунов, говоря о причине смерти, отметил, что «отдельной» болезни у Ираиды Чухрай не было, ей было «просто — 105 лет».
Напомним, Ираида Чухрай (в девичестве Пенькова) родилась в 1921 году. С Григорием Чухраем они познакомились на фронте и поженились в 1944 году.
Как писал сайт KP.RU, 29 октября 2001 года в возрасте 80 лет умер режиссер Григорий Чухрай. У него в работе была вторая книга — о годах учебы во ВГИКе, о съемках фильмов, о людях, с которыми сводила судьба. Все дети и внуки Чухрая имеют отношение к кино, сын Павел снял знаменитого «Вора», который номинировался на «Оскар». В 1960-м сам Григорий Чухрай был удостоен приза за режиссуру в Канне за «Балладу о солдате».