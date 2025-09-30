Ученый объяснил, стоит ли бояться полярного сияния, которое накрыло Россию

Ранее жители различных регионов России и ближнего зарубежья наблюдали редкое северное сияние, вызванное вспышками на Солнце и выбросом заряженных частиц в атмосферу Земли. Необычное явление фиксировали в Ленинградской, Новгородской, Смоленской областях, а также в Петрозаводске, Новом Уренгое, Санкт-Петербурге и даже в Латвии. Метеорологи связывают это с повышенной солнечной активностью.