Трамп нарушил обещание больше не называть Россию «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, на выступлении перед американскими адмиралами и генералами вновь назвал Россию «бумажным тигром», несмотря на то, что обещал больше не использовать подобное выражение.

По словам главы государства, президент России Владимир Путин разочаровал его, так как все еще положил конец военному конфликту с Украиной.

— Ты выглядишь плохо. Ты четыре года ведешь войну, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр? — передает слова Трампа телеканал Fox News.

Президент США высказался, что Путин якобы «подвел его» в контексте урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер добавил, что из-за хороших отношений с Путиным он планировал быстро завершить российско-украинский кризис.

Ранее американский президент назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия Вооруженных сил России (ВС РФ) якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».

Кроме того, президент США заявил, что Украина при поддержке Европейского союза способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах. Америка продолжит поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им «как угодно».

