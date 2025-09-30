В лянторской школе в Югре открыли медицинский класс

Специализированный медицинский класс открыли в школе № 7 в городе Лянторе в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
На первом занятии ученикам десятого класса объяснили основы медицины. Также ребята получили возможность попробовать себя в роли врачей. Практическое занятие для них провела сотрудница Лянторской городской больницы Умида Данияровна. Она продемонстрировала школьникам методы измерения пульса, артериального давления и температуры тела. Специалист также объяснила, когда необходимо обращаться за медицинской помощью.
В новом классе школьники будут изучать анатомию и отрабатывать освоенные навыки на манекенах. Кроме того, там будут организовывать мастер-классы от практикующих специалистов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.