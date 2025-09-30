В Сухиничском районе Калужской области появилось школьное лесничество

В объединение вошли 33 ученика местной средней школы. На церемонии открытия юным защитникам природы повязали зеленые галстуки — символ единства и ответственности за сохранение лесных богатств. Кроме этого, участники торжественного события посадили семь молодых берез — в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работа школьного лесничества под руководством педагога Нины Артамоновой и куратора Сергея Макаркина будет направлена на сохранение и приумножение лесного фонда.