В Сухиничском районе Калужской области появилось школьное лесничество

Школьное лесничество «Березка» начало работу в селе Шлиппово Сухиничского района Калужской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
В объединение вошли 33 ученика местной средней школы. На церемонии открытия юным защитникам природы повязали зеленые галстуки — символ единства и ответственности за сохранение лесных богатств. Кроме этого, участники торжественного события посадили семь молодых берез — в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работа школьного лесничества под руководством педагога Нины Артамоновой и куратора Сергея Макаркина будет направлена на сохранение и приумножение лесного фонда.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.