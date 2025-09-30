Внезапные октябрьские морозы: Осень в Молдове нас не жалеет — ночью жутко холодно, а днем лишь +10

Метеорологи отмечают, что эта холодная волна необычно сильна для начала октября, с температурами, которые в некоторых регионах не наблюдались десятки лет. Тем не менее, сценарии на следующую неделю показывают, что после холода возможно быстрое потепление, когда атлантическая циркуляция принесет теплый воздух обратно на континент.