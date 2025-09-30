Внезапные октябрьские морозы: Осень в Молдове нас не жалеет — ночью жутко холодно, а днем лишь +10

Холод приходит в Молдову. Полярный вихрь принесет дожди и понижение температуры.
В первые пять дней октября на севере страны максимальные температуры не превысят 13 , а минимальные могут опуститься до −1°C — −3°C.
Завтра, 1 октября по прогнозу, в центральных районах ожидается прохладная погода: дневной максимум около 8−10 °C, осадки не предвидятся, пасмурно.
На севере — тут сохранятся дожди в течение дня, температуры не поднимутся выше — 5−6 °C.
Южные районы будут несколько теплее: днем ожидаются до 8−14 °C, ближе к вечеру возможны прояснения.
В Кишиневе — днем — 8−10 °C, ночью — 7−8 °C со знаком плюс.
Метеорологи отмечают, что эта холодная волна необычно сильна для начала октября, с температурами, которые в некоторых регионах не наблюдались десятки лет. Тем не менее, сценарии на следующую неделю показывают, что после холода возможно быстрое потепление, когда атлантическая циркуляция принесет теплый воздух обратно на континент.
До этого момента Молдова и большая часть Европы столкнутся с настоящей осенней погодой: холодом, сильным ветром, инеем и первыми значительными заморозками сезона.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).
Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).