Подмосковный производственный холдинг оптимизирует работу

Холдинг «Деталь Бизнеса Реклама», базирующийся в Краснознаменске в Московской области, присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Теперь на предприятии собираются оптимизировать работу, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.
В компании уже провели стартовое совещание. В качестве пилотной площадки для внедрения улучшений был выбран участок производства павильонов различного назначения. В течение шести месяцев специалисты регионального центра компетенций будут помогать сотрудникам холдинга внедрять бережливые технологии в работу компании.
Ожидается, что благодаря этому выполнять заказы на предприятии станут на 25% быстрее. При этом общая выработка должна увеличиться на 20%. Полученный опыт в дальнейшем планируют распространить на все направления деятельности компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.