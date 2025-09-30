Сотрудники крупнейшей алюминиевой компании РФ сдали нормы ГТО в Приангарье

Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на спортивной площадке Тайшетского района в Иркутской области были сданы сотрудниками компании «РУСАЛ». Это отвечает целям государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.
После общей разминки сотрудники компании приступили к выполнению испытаний комплекса ГТО. Они бегали, прыгали в длину с места, отжимались, подтягивались и совершали наклоны вперед из положения стоя. Подчеркивается, что сотрудники компании не только проверили уровень своей физической подготовки, но и укрепили командный дух.
Отметим, что жители района, желающие сдать нормативы ГТО, должны обратиться в центр тестирования по адресу: г. Тайшет, ул. Юбилейная, 4А. Также записаться можно через сайт спортивного учреждения.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.