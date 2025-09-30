В Хабаровском крае стартовала Большая учительская неделя

Мероприятия Большой учительской недели стартовали в Хабаровском крае 29 сентября. Они организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Неделя продлится до 5 октября. Во время нее пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню среднего профессионального образования и Международному дню учителя.
С начинающими педагогами встретился министр образования и науки региона Алексей Мокрушин. Он обсудил с учителями меры поддержки молодых специалистов.
«В преддверии Дня учителя поздравляю молодых педагогов Хабаровского края и желаю, чтобы вы нашли себя в профессии и этот праздник стал вашим профессиональным на долгие годы. Вы сделали непростой, но правильный выбор!» — сказал он.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.