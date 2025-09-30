Эксперты стран СНГ согласовали проект концепции военного сотрудничества до 2030 года

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта концепции военного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств до 2030 года состоялось в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Секретариата Совета министров обороны и Исполнительного комитета Содружества.
В ходе встречи эксперты рассмотрели поступившие от государств замечания к проекту концепции, с учетом состоявшегося обсуждения доработали и согласовали документ. Он будет внесен в установленном порядке на очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Проект концепции военного сотрудничества определяет на среднесрочную перспективу совокупность согласованных взглядов стран СНГ на цели, принципы, важнейшие задачи, механизмы и основные направления взаимодействия в военной сфере.
Положения документа обеспечивают преемственность многостороннего военного сотрудничества стран Содружества и его дальнейшее развитие как целостной системы на основе совершенствования организационно-правовых механизмов, разработки перспективных программ и проектов совместной деятельности, осуществления практического взаимодействия как по традиционным, так и новым актуальным направлениям. -0-