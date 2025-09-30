Эксперты стран СНГ согласовали проект концепции военного сотрудничества до 2030 года

В ходе встречи эксперты рассмотрели поступившие от государств замечания к проекту концепции, с учетом состоявшегося обсуждения доработали и согласовали документ. Он будет внесен в установленном порядке на очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Проект концепции военного сотрудничества определяет на среднесрочную перспективу совокупность согласованных взглядов стран СНГ на цели, принципы, важнейшие задачи, механизмы и основные направления взаимодействия в военной сфере.