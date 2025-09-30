В Тынде Амурской области создадут новую зону отдыха

Новую зону отдыха создадут в Тынде на правом берегу одноименной реки в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Амурской области.
Работы по благоустройству ведут вблизи пешеходного Технологического моста. Их должны завершить до конца октября. Там специалисты уже обустроили волейбольную площадку, детскую игровую зону, а также смонтировали уличные тренажеры. Кроме того, они проложили пешеходные дорожки из щебня, установили бордюры и малые архитектурные формы, наладили систему освещения.
Напомним, что всего в 2025 году в Амурской области планируют благоустроить 14 общественных пространств. Речь идет в том числе о зеленых зонах в Благовещенске, Белогорске, Зее, Шимановске и поселке Прогресс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.