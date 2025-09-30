В Тынде Амурской области создадут новую зону отдыха

Работы по благоустройству ведут вблизи пешеходного Технологического моста. Их должны завершить до конца октября. Там специалисты уже обустроили волейбольную площадку, детскую игровую зону, а также смонтировали уличные тренажеры. Кроме того, они проложили пешеходные дорожки из щебня, установили бордюры и малые архитектурные формы, наладили систему освещения.