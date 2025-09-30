В Химках пройдет фестиваль, приуроченный к 165-летию А. П. Чехова

Всероссийский фестиваль «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы-2025» пройдет 1 октября в Химкинском драматическом театре «Наш Дом», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие организовано Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова по национальному проекту «Семья».
Во время фестиваля состоятся лекции, посвященные жизни и творчеству драматурга. Также гостям мероприятия покажут документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена». Кроме того, во время фестиваля состоится мастер-класс по актерскому мастерству. Занятие проведет режиссер Михаил Милькис.
Центральным событием фестиваля станет показ спектакля-конструктора «Метаморфозы. Святая простота». Постановка создана под художественным руководством Никиты Михалкова. Спектакль будет представлен в виде литературно-сценического коллажа из восьми чеховских рассказов.
Также на фестивале будет работать передвижная выставка «Чехов. Линия жизни». Там будут представлены фотографии, документы и предметы изобразительного искусства, связанные с писателем.
По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры.