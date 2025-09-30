Ричмонд
NOS: Наследная принцесса Нидерландов поступила на военную службу

Наследная принцесса Нидерландов Амалия поступила на службу в королевские войска — она начала учиться по программе подготовки резервистов. Принцесса стала первой женщиной королевской семьи, которая вступила в ряды армии. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил телеканал NOS.

По данным журналистов, принцессу зачислили на обучение в Королевский флот, а также сухопутные и военно-воздушные силы. Она получила младшие воинские звания — матрос и солдат третьего класса. Стандартный курс военной подготовки по программе, на которую поступила Амалия, состоит из нескольких недель полевых тренировок, а также теоретических занятий.

Принцесса пройдет практический этап обучения позднее — в результате падения с лошади она сломала руку. Сейчас Амалия приступила к теоретической части программы и начала изучать баллистику, тактику и картографию, передает ТАСС.

30 июня в СМИ появилась информация о том, что правительство Дании впервые распространило обязательный призыв в армию на женщин для увеличения количества молодых граждан в войсках. До этого жительницы страны могли поступить на службу добровольно.