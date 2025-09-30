NOS: Наследная принцесса Нидерландов поступила на военную службу

По данным журналистов, принцессу зачислили на обучение в Королевский флот, а также сухопутные и военно-воздушные силы. Она получила младшие воинские звания — матрос и солдат третьего класса. Стандартный курс военной подготовки по программе, на которую поступила Амалия, состоит из нескольких недель полевых тренировок, а также теоретических занятий.