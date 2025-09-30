«Не заслуживает уважения»: в России потребовали запретить рэпера Макана

Необходимо запретить в России творчество рэп-исполнителя Андрея Косолапова, более известного под сценическим псевдонимом Макан, так как он использует страну только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом. Об этом во вторник, 30 сентября, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
— Этот человек не заслуживает уважения среди мужчин и соотечественников. Если его сейчас объявят в розыск, компетентные органы быстро исправят данную ситуацию, — передает слова общественника издание «Абзац».
Макану грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток. Сейчас музыкант находится в Испании. По словам соседей Косолапова, сотрудники военкомата Раменского района регулярно приходят в квартиру рэпера и пытаются с ним связаться.
Кроме того, появилась информация, что Макан за одну неделю набрал автомобильных штрафов на сумму 26 тысяч рублей за нарушения ПДД. Так, он не оплатил парковку и регулярно превышал скорость на дороге.
Летом прошлого года Косолапов задолжал Федеральной налоговой службе порядка 135 тысяч рублей, несмотря на гонорар в 7,7 миллиона рублей за частное выступление.