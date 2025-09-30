«Не заслуживает уважения»: в России потребовали запретить рэпера Макана

Необходимо запретить в России творчество рэп-исполнителя Андрея Косолапова, более известного под сценическим псевдонимом Макан, так как он использует страну только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом. Об этом во вторник, 30 сентября, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.