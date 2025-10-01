Ричмонд
Бельский: Киностудия «Ленфильм» не будет приносить Петербургу убытки

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 30 сентября заявил, что киностудия «Ленфильм» не будет приносить городу убытки. У властей есть понимание, в каком направлении развивать старейшую кинокомпанию России.

Источник: Коммерсантъ

Господин Бельский напомнил, что летом вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым и вице-губернатором Борисом Пиотровским посещали «Ленфильм» и встречались с коллективом студии. Спикер Заксобрания упомянул возможность открытия креативного пространства внутри киностудии и открытия рядом пешеходной улицы.

Ранее «Ъ-СПб» соообщал, что президент России Владимир Путин 30 сентября поддержал предложение передать «Ленфильм» в собственность города. В свою очередь господин Беглов добавил, что работа киностудии в новом качестве поможет Смольному поддержать талантливых отечественных режиссеров.

