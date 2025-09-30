В Губкине Белгородской области обустроили еще одну детскую площадку

Детская площадка с игровым комплексом появилась в микрорайоне Лебеди города Губкина в Белгородской области. Территорию благоустроили в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Объект расположен во дворе дома № 4 по проспекту Горняков. В процессе работ специалисты уложили на площадке травмобезопасное покрытие, установили лавочки, урны, горки и качели. Благодаря реализации этой инициативы более 340 жителей микрорайона, в том числе десятки детей, получили современную и безопасную территорию для игр и отдыха.
«Мы призываем всех губкинцев с любовью относиться к своему городу и продолжать участвовать в мероприятиях по улучшению городской инфраструктуры, ведь только вместе мы можем сделать наш город еще лучше и уютнее», — отметил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.