В селе Плеханово Пермского края откроют модельную библиотеку

Модельную библиотеку с этнографическим уральским колоритом откроют после модернизации по нацпроекту «Семья» в 2026 году в селе Плеханово в Пермском крае, сообщили в региональном министерстве культуры.
Пространство библиотеки будет разделено на тематические зоны с национальным уклоном. Гостей будет встречать входная зона «Лавка-холл», оформленная в стилистике русской избы. Для взрослых читателей оборудуют уютный зал «Горница». Он будет украшен элементами уральской росписи. А для детей обустроят зону «Светелка». В ней разместят развивающие игры. Еще одна зона, специальное пространство «Арт-Чулан», будет предназначена для творческой молодежи.
Для библиотеки приобретут 1000 книг, современную мебель и необходимое оборудование. Среди новинок, в частности, будут акустическая система, микшерный пульт и компьютерная техника.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.