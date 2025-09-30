В селе Плеханово Пермского края откроют модельную библиотеку

Пространство библиотеки будет разделено на тематические зоны с национальным уклоном. Гостей будет встречать входная зона «Лавка-холл», оформленная в стилистике русской избы. Для взрослых читателей оборудуют уютный зал «Горница». Он будет украшен элементами уральской росписи. А для детей обустроят зону «Светелка». В ней разместят развивающие игры. Еще одна зона, специальное пространство «Арт-Чулан», будет предназначена для творческой молодежи.