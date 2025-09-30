Спектакль о трудовом подвиге в годы ВОВ представил Томский театр драмы на сцене Купаловского

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль «Красный обоз», посвященный трудовому подвигу в годы Великой отечественной войны, на сцене Купаловского театра представил Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы, передает корреспондент БЕЛТА.
В ходе однодневных гастролей Томский театр еще утром показал на сцене Купаловского спектакль «У самого синего моря» — интерпретацию «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. А вечером — постановку на более серьезную тему.
Губернатор Томской области РФ Владимир Мазур подчеркнул, что отношения между этими театрами начали зарождаться в дни начала Великой Отечественной войны. Тогда Белорусский государственный театр (имя Янки Купалы ему было присвоено позже) был эвакуирован в Сибирь, и его труппа работала именно в Томском театре драмы. Поэтому сегодня томичи привезли спектакль, который рассказывает о подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной войны.
Мы, жители тыла Сибири, конечно, не были на передовой, как белорусы, которые сначала первые приняли удар, а потом еще и долгие годы находились под оккупацией. Но мы сопереживали и помогали, как могли. Тогда весь народ объединился перед лицом врага. Каждый из регионов делал все возможное. Что мог делать Томск? В 1941 году Кузбасс обратился к жителям Томской области за продуктовой помощью. И Томские рыболовы не раздумывая откликнулись на эту просьбу. Тогда даже существовал такой лозунг, что каждый лишний килограмм рыбы — удар по врагу. В тылу томские рыбаки предложили организовать «Красный обоз»: 620 тонн рыбы сверх нормы были отправлены в подарок рабочим Кузбаса", — рассказал Владимир Мазур.
Режиссер-постановщик Данила Дейкун добавил, что в процессе написания пьесы они полтора года работали над архивными материалами. Пьесу написал молодой драматург из Курска Александр Демченко под четким руководством режиссера. Премьера прошла 8 мая. «Нас везде хорошо принимают. Белорусский зритель очень доброжелательный и приятный», — отметил Данила Дейкун.
Сегодня между театрами также было подписано соглашение о сотрудничестве. По словам начальника Департамента по культуре Томской области Ларисы Важовой, оно предполагает больше взаимообменов, творческих и гастрольных проектов. «Мы у вас впервые. Так получилось, что в последний раз ваш театр приезжал к нам в год 70-летия Томской области, а сегодня, в год 80-летия Победы Великой Отечественной войне наш театр в гостях у вас», — заметила она.
По мнению министра культуры Руслана Чернецкого, театры не могут существовать без взаимодействия с другими театрами, гастрольной и фестивальной деятельности, ведь именно это дает толчок к развитию театрального искусства, поэтому сотрудничество с Томским театром будет продолжаться. -0-