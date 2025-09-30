Спектакль о трудовом подвиге в годы ВОВ представил Томский театр драмы на сцене Купаловского

Мы, жители тыла Сибири, конечно, не были на передовой, как белорусы, которые сначала первые приняли удар, а потом еще и долгие годы находились под оккупацией. Но мы сопереживали и помогали, как могли. Тогда весь народ объединился перед лицом врага. Каждый из регионов делал все возможное. Что мог делать Томск? В 1941 году Кузбасс обратился к жителям Томской области за продуктовой помощью. И Томские рыболовы не раздумывая откликнулись на эту просьбу. Тогда даже существовал такой лозунг, что каждый лишний килограмм рыбы — удар по врагу. В тылу томские рыбаки предложили организовать «Красный обоз»: 620 тонн рыбы сверх нормы были отправлены в подарок рабочим Кузбаса", — рассказал Владимир Мазур.