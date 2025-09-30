Суд в Австрии оправдал десять человек, которые месяцами насиловали девочку

В городе Дабре в индийском штате Мадхья-Прадеш в период с января по май двое мужчин насиловали супругу своего брата под предлогом ритуала по лечению своего родственника от болезни. Они неоднократно приходили ней в комнату ночью и насиловали ее, пока их брата не было дома в связи с его болезнью.