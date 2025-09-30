Ричмонд
Суд в Австрии оправдал десять человек, которые месяцами насиловали девочку

В Австрии суд оправдал десять человек в возрасте от 16 лет до 21 года, которые на протяжении нескольких месяцев насиловали 12-летнюю девочку. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщила газета Bild.

Молодые люди принуждали ребенка к близости в детских комнатах, квартирах или на парковках. Кроме того, они сняли номер в отеле на всю ночь и насиловали девочку.

По словам пострадавшей, ей не угрожали и ее не избивали, чтобы принудить к близости.

— Когда я говорила «нет», они умоляли или обнимали меня, пока я не говорила «да», — рассказала девочка.

В полиции заявили, что не нашли никаких признаков запугивания, а сама девочка не говорила о групповом изнасиловании окружающим. Суд посчитал ее показания недостаточным доказательством и оправдал молодых людей.

Адвокат пострадавшей рассказал, что такое решение стало для него шоком. Он настаивал в суде, что девочка пошла в отель из страха, и выразил уверенность, что ни один ребенок не захотел бы оказаться в такой ситуации, передает Газета.Ru.

