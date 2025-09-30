Друг альпинистки Наговициной заявил, что она могла оставить предсмертную записку

Друг альпинистки Натальи Наговициной, которая погибла на Пике Победы в Кыргызстане, Руслан Колунин в эфире телепрограммы «Пусть говорят» заявил о том, что она могла оставить предсмертную записку. Он добавил, что проверить это предположение удастся еще нескоро.
— Я бы на ее месте написал как минимум предсмертную записку, потому что было время, или записал видео, хотя с видео вряд ли, так как телефон, наверное, сел, возможно, через год, когда кто-то доберется до палатки, мы об этом узнаем, — сказал мужчина.
12 августа Наговицина сломала ногу в горах Киргизии на высоте более 7000 метров. Спустя три недели операцию по эвакуации прекратили. 2 сентября дрон с помощью видео подтвердил, что альпинистка уже мертва.
Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин считает, что российская альпинистка останется в горах навсегда. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается сохранить жизнь в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».