Издевались целой толпой несколько месяцев: Десять человек долго насиловали 12-летнюю девочку и остались безнаказанными

В суде Австрии оправдали десять человек по делу об изнасиловании 12-летней девочки. Толпа юношей издевалась над жертвой несколько месяцев. Об этом пишет немецкое издание Bild.
По версии обвинения, в течение пары месяцев десять молодых людей в возрасте от 16 до 21 года насиловали школьницу. Это происходило в детских комнатах, в квартирах и даже на парковках. Самый тяжелый эпизод случился в отеле, где они сняли номер и всю ночь издевались над жертвой.
Как заявила при этом сама девочка, ее якобы не заставляли насильно спать с ними.
«Когда я говорила “нет”, они умоляли или обнимали меня, пока я не говорила “да”, — отметила школьница.
В полиции отметили, что не нашли доказательств запугивания. К тому же, сама девочка никому не рассказывала о случившемся. Суд же решил, что одних слов ребенка недостаточно, чтобы признать молодых людей виновными, поэтому оправдал их.
Адвокат потерпевшей признался, что был шокирован этим решением. Он подчеркнул, что суд посчитал встречи с обвиняемыми добровольными. Хотя, по его мнению, девочка пошла в отель из-за сильного страха. Юрист уверен, что ни один ребёнок не согласился бы на такое по собственной воле.
