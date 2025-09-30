565,8 тысячи жителей Ростовской области привились от гриппа

В Ростовской области от гриппа привились уже более 565,8 тысячи человек или 13,6% от численности населения. Эту информацию предоставили в управлении Роспотребнадзора.
— Ни у одного из привитых не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений, — подчеркивают специалисты.
Напомним, вакцинация — наиболее эффективное средство профилактики респираторного заболевания. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
По данным управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на сегодняшний день не превышает пороговых значений. В регионе фиксируется преобладание вирусов не гриппозной этиологии (риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус).
