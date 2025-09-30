Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

565,8 тысячи жителей Ростовской области привились от гриппа

Жителей Дона попросили поспешить и пройти вакцинацию от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области от гриппа привились уже более 565,8 тысячи человек или 13,6% от численности населения. Эту информацию предоставили в управлении Роспотребнадзора.

— Ни у одного из привитых не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений, — подчеркивают специалисты.

Напомним, вакцинация — наиболее эффективное средство профилактики респираторного заболевания. Прививки особенно важны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

По данным управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на сегодняшний день не превышает пороговых значений. В регионе фиксируется преобладание вирусов не гриппозной этиологии (риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус).

Подпишись на нас в Telegram.