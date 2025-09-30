В Белоруссии запретили книги «На игле» и «Страх и отвращение в Вегасе»

Министерство информации Белоруссии внесло в список книг, запрещенных к распространению на территории республики, еще 32 произведения, в том числе романы Ирвина Уэлша «На игле» и Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе».
На сайте министерства опубликован перечень запрещенных произведений, который после дополнения включает 173 книги.
Так, в список попали 10 книг Ирвина Уэлша, в том числе «На игле», «Клей», «Резьба по живому», «Джинсы мертвых торчков», «Три истории о любви и химии», «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона, «Голый завтрак» Уильяма Берроуза, «Все оттенки голубого» и «Караоке» Рю Мураками и ряд других произведений и авторов.
В пресс-релизе ведомства пояснили внесение произведений в перечень запрещенных тем, что они содержат информацию, которая может нанести «вред национальным интересам».
В Мининформе также сообщили, что распространители, которые не станут соблюдать этот запрет, могут лишиться свидетельства о государственной регистрации.
Ранее сообщалось, что власти Афганистана изъяли из университетской программы книги, которые написали женщины, а также запретили преподавать 18 предметов.