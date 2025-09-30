Ричмонд
Лукашенко установил «Орешник» в своем кабинете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил в своем кабинете уменьшенную модель комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил «Пул Первого».

— «Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете Первого, — передает Telegram-канал.

26 декабря 2024 года Александр Лукашенко заявил, что планирует разместить на территории республики десять ракетных комплексов «Орешник». Он отметил, что при «желании россиян» это число может увеличиться. Президент России Владимир Путин с улыбкой отреагировал на это заявление белорусского коллеги.

26 января президент Белоруссии заявил, что комплексы «Орешник», которые разместят на территории страны, установят ближе к Смоленску. По словам Лукашенко, благодаря договоренности с Владимиром Путиным следующие комплексы приедут в Беларусь раньше, чем в Россию.

25 сентября Александр Лукашенко сообщил, что Минск ожидает получения российских ракетных комплексов «Орешник» «в скором времени», подчеркнув, что они находятся в пути.

