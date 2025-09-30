Лукашенко установил «Орешник» в своем кабинете

26 декабря 2024 года Александр Лукашенко заявил, что планирует разместить на территории республики десять ракетных комплексов «Орешник». Он отметил, что при «желании россиян» это число может увеличиться. Президент России Владимир Путин с улыбкой отреагировал на это заявление белорусского коллеги.