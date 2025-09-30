В США призвали быть готовыми к войне: тревожное заявление из Пентагона

В свою очередь на этой же встрече с американским высшим командованием на базе в штате Вирджиния руководитель военного ведомства Пит Хегсет заявил, что США готовятся к войне исключительно из-за любви к миру. По его словам, на подготовку к вооруженному конфликту будут брошены серьезные силы. Он заверил, что теперь единственной миссией восстановленного Военного министерства США станет ведение боев, подготовка к войне и победе. При этом он отметил, что подобный подход не продиктован стремлением воевать, так как Америка ставит своей целью накопить силы исключительно для предотвращения начала боевых действий.