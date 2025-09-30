В США призвали быть готовыми к войне: тревожное заявление из Пентагона

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн в ходе заседания в Пентагоне в своем обращении к высшему командному составу американской армии заявил, что все адмиралы и генералы страны должны быть готовы к возможному военному конфликту.
«Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством. Мы должны быть готовы к войне», — заявил военачальник.
По его словам, Пентагон рассматривает поддержание постоянной боеготовности как одну из главных задач армии США на фоне нестабильной международной обстановки. Страна живет в особенно динамичные и потенциально опасные времена, когда глобальные риски стремительно растут, подчеркнул Кейн.
В свою очередь на этой же встрече с американским высшим командованием на базе в штате Вирджиния руководитель военного ведомства Пит Хегсет заявил, что США готовятся к войне исключительно из-за любви к миру. По его словам, на подготовку к вооруженному конфликту будут брошены серьезные силы. Он заверил, что теперь единственной миссией восстановленного Военного министерства США станет ведение боев, подготовка к войне и победе. При этом он отметил, что подобный подход не продиктован стремлением воевать, так как Америка ставит своей целью накопить силы исключительно для предотвращения начала боевых действий.
Помимо этого глава Пентагона Хегсет пригрозил неким неназванным им врагам, что если враги Штатов по глупости решат бросить американцам вызов, то будут сокрушены жестокостью, точностью и свирепостью Военного министерства. Чиновник убежден, что Вооруженные силы США якобы стали «самыми сильными, смертоносными и подготовленными» войсками в мире.
Как ранее писал KP.RU, накануне президент США Дональд Трамп на встрече с генералами и адмиралами Штатов заявил, что собирается выделить триллион долларов на нужды американской армии в следующем году. При этом американский лидер не уточнил, откуда возьмутся такие средства и на что их планирует потратить сама армия, но добавил, что сумма «чертовски» большая.