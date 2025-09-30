Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кипр приостановил прием заявок на визы в России

Консульства Кипра в России со вторника, 30 сентября, приостановили прием заявлений на визы у туристических агентств. После возобновления работы 6 октября у просителей отныне станут собирать биометрические данные. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Консульства Кипра в России со вторника, 30 сентября, приостановили прием заявлений на визы у туристических агентств. После возобновления работы 6 октября у просителей отныне станут собирать биометрические данные. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

По словам представителей организации, приостановка связана с тем, что с 12 октября в Европейском союзе начинает действовать обновленная система въезда и выезда, которая будет отмечать каждому человека, не имеющего гражданство объединения. Кроме того, Кипр готовится к присоединению к Шенгенской зоне, что потребует от властей усиления контроля за въездом иностранцев.

— Помимо стандартного пакета документов, у заявителей будут собираться биометрические данные. Отпечатки пальцев и фото туристов будут делаться при подаче заявлений — как это принято при обращении за визами в страны Шенгенской зоны, — передает официальный сайт ассоциации.

Кроме того, визовые центры Чехии в России прекратили свою работу. Так, 26 сентября стал последним днем приема заявлений в региональных центрах, а 29 сентября — в столице.