Кипр приостановил прием заявок на визы в России

Консульства Кипра в России со вторника, 30 сентября, приостановили прием заявлений на визы у туристических агентств. После возобновления работы 6 октября у просителей отныне станут собирать биометрические данные. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.
По словам представителей организации, приостановка связана с тем, что с 12 октября в Европейском союзе начинает действовать обновленная система въезда и выезда, которая будет отмечать каждому человека, не имеющего гражданство объединения. Кроме того, Кипр готовится к присоединению к Шенгенской зоне, что потребует от властей усиления контроля за въездом иностранцев.
— Помимо стандартного пакета документов, у заявителей будут собираться биометрические данные. Отпечатки пальцев и фото туристов будут делаться при подаче заявлений — как это принято при обращении за визами в страны Шенгенской зоны, — передает официальный сайт ассоциации.
Кроме того, визовые центры Чехии в России прекратили свою работу. Так, 26 сентября стал последним днем приема заявлений в региональных центрах, а 29 сентября — в столице.