В Пинском районе мошенники пообещали мужчине работу за границей и выманили у него около Br10 тыс

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинский ГОВД обратился 34-летний житель района с заявлением о том, что неизвестные в ходе переписки в социальной сети под предлогом трудоустройства выманили у него около Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Мужчина рассказал, что нашел интересное рекламное предложение по удаленной работе за рубежом. В приемной организации, оказывающей услуги по трудоустройству, сразу предложили перейти на общение в мессенджере со специалистами. В ходе переписки обещали хорошо оплачиваемую работу в крупной компании в Швейцарии. Лжеспециалисты помогли пройти проверку, заполнить анкеты, получить разрешение и даже пройти экзамен по знанию иностранного языка, правда при этом постоянно требуя оплату не только за услуги, но и за решение щепетильных вопросов. Кандидату присылали фиктивные договоры и сертификаты.
В результате мужчина внес несколько платежей на общую сумму около Br10 тыс. Не дождавшись обещанного трудоустройства, потерпевший догадался, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в милицию.
Следователями дана правовая оценка, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранителями продолжается работа по установлению всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению преступления.
Правоохранители советуют выбирать исключительно легальную форму трудоустройства и не гнаться за высокой зарплатой, которую часто предлагают за неофициальный труд. Нелегальная работа лишает прав, которые предоставляет страна-работодатель, также не единичны факты, когда граждане становятся жертвами мошенников. -0-