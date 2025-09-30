В Пинском районе мошенники пообещали мужчине работу за границей и выманили у него около Br10 тыс

Мужчина рассказал, что нашел интересное рекламное предложение по удаленной работе за рубежом. В приемной организации, оказывающей услуги по трудоустройству, сразу предложили перейти на общение в мессенджере со специалистами. В ходе переписки обещали хорошо оплачиваемую работу в крупной компании в Швейцарии. Лжеспециалисты помогли пройти проверку, заполнить анкеты, получить разрешение и даже пройти экзамен по знанию иностранного языка, правда при этом постоянно требуя оплату не только за услуги, но и за решение щепетильных вопросов. Кандидату присылали фиктивные договоры и сертификаты.