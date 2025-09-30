Как писал сайт KP.RU, 30 сентября президент РФ Владимир Путин по случаю трехлетия воссоединения страны с четырьмя регионами — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, — заявил, что Россия и ее граждане сделали то, что должны были сделать, и гордятся этим. Глава государства подчеркнул, что Россия поддержала своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе.