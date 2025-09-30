День Победы в Великой Отечественной войне в следующем году можно будет встретить в освобожденном от украинских боевиков Херсоне. Об этом журналистам в третью годовщину воссоединения Херсонской области с Россией заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Можно даже и раньше, например, на День Победы в Великой Отечественной войне», — прокомментировал губернатор вопрос, можно ли полностью освободить Херсон от боевиков киевского режима к следующей годовщине референдума.
Сальдо подчеркнул, что верит в освобождение Херсона, и это произойдет.
Как писал сайт KP.RU, 30 сентября президент РФ Владимир Путин по случаю трехлетия воссоединения страны с четырьмя регионами — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, — заявил, что Россия и ее граждане сделали то, что должны были сделать, и гордятся этим. Глава государства подчеркнул, что Россия поддержала своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе.