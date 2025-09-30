Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пошутил о Covid после того, как Кеннеди-младший чихнул в Белом доме

Президент США пожелал здоровья министру здравоохранения и социальных служб.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп пошутил о Covid после того, как во время его выступления в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший чихнул, передает NBC News.

Трап рассказывал о новых мерах его администрации по снижению цен на лекарства, в этот момент стоявший за его спиной Кеннеди-младший громко чихнул.

«Будь здоров, Бобби. Надеюсь, я только что не подхватил Covid», — отреагировал, улыбнувшись, глава Белого дома.

После этого Трамп в шутку попросил стоявшего рядом гендиректора фармкомпании Pfizer Альберта Бурла дать ему немедленно Paxlovid — препарат, который был разработан от коронавируса.

Напомним, в августе Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что может через 3,5 года попробовать отменить президентские выборы, как это сделал глава киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше