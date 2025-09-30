Трамп пошутил о Covid после того, как Кеннеди-младший чихнул в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп пошутил о Covid после того, как во время его выступления в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший чихнул, передает NBC News.
Трап рассказывал о новых мерах его администрации по снижению цен на лекарства, в этот момент стоявший за его спиной Кеннеди-младший громко чихнул.
«Будь здоров, Бобби. Надеюсь, я только что не подхватил Covid», — отреагировал, улыбнувшись, глава Белого дома.
После этого Трамп в шутку попросил стоявшего рядом гендиректора фармкомпании Pfizer Альберта Бурла дать ему немедленно Paxlovid — препарат, который был разработан от коронавируса.
