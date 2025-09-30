Кипр приостановил прием заявок на визу в РФ

Вновь получить визу можно будет после 6 октября.
Консульские отделы Кипра в России с 30 сентября 2025 года временно прекратили прием заявлений на визы от туристических агентств. Решение принято консульским отделом Посольства Кипра в Москве, а также ведомствами в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Об этом сообщили представители дипмиссии.
«Изменения вызваны внедрением новой системы, а также подготовкой Кипра к интеграции в Шенгенскую зону, что требует усиления контроля и унификации визовых процедур», — приводит слова дипмиссии Кипра издание «Вестник АТОР».
Временное ограничение связано с техническими изменениями и переходом на новые правила въезда в страны Евросоюза. С 12 октября в ЕС начнет действовать автоматизированная Система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), которая предусматривает обязательную биометрическую регистрацию всех граждан из стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ.
В ведомстве уточнили, что прием документов на оформление кипрских виз будет возобновлен 6 октября 2025 года. Однако теперь при подаче заявления потребуется сдача отпечатков пальцев и фотографий. Биометрические данные будут собираться непосредственно в момент подачи документов, аналогично процедурам, действующим для получения виз стран Шенгенского соглашения. Для детей до 12 лет сдавать отпечатки пальцев не потребуется.
Ранее выдача шенгенских виз россиянам уже значительно сократилась: с четырех миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, что связано с политическими решениями Евросоюза после 2022 года и отменой соглашения о визах с Россией. Кроме того, в сентябре 2025 года аналогичные технические ограничения на прием документов были введены и в консульстве Испании в Москве. Еврокомиссия к концу 2025 года планирует представить новую визовую стратегию в отношении российских граждан.