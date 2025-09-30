Кипр приостановил прием заявок на визу в РФ

Ранее выдача шенгенских виз россиянам уже значительно сократилась: с четырех миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, что связано с политическими решениями Евросоюза после 2022 года и отменой соглашения о визах с Россией. Кроме того, в сентябре 2025 года аналогичные технические ограничения на прием документов были введены и в консульстве Испании в Москве. Еврокомиссия к концу 2025 года планирует представить новую визовую стратегию в отношении российских граждан.