В центре Петербурга вводят зоны платной парковки с тарифами до 360 рублей

Зоны с низкой загруженностью (менее 50%) будут стоить 100 ₽ в час, при средней (50−70%) — 200 ₽, высокой (70−85%) — 280 ₽, а при максимальной (от 85%) — 360 ₽ в час. Данные о заполняемости парковок будут поступать с камер фото- и видеофиксации и из системы «Единое городское парковочное пространство».