В центре Петербурга вводят зоны платной парковки с тарифами до 360 рублей

В Петербурге утвердили перечень зон платной парковки в четырёх районах города. Стоимость стоянки будет зависеть от коэффициента загруженности — от 100 до 360 ₽ в час. Документы опубликованы на сайте администрации Санкт-Петербурга.
Зоны с низкой загруженностью (менее 50%) будут стоить 100 ₽ в час, при средней (50−70%) — 200 ₽, высокой (70−85%) — 280 ₽, а при максимальной (от 85%) — 360 ₽ в час. Данные о заполняемости парковок будут поступать с камер фото- и видеофиксации и из системы «Единое городское парковочное пространство».
Платные парковки вводятся в Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах. Работать они будут ежедневно с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. Оплата должна производиться в течение 30 минут после остановки автомобиля.