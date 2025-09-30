Кулько: боевик ВСУ с тату «лучше умереть стоя» встал на колени перед ВС РФ

Военнослужащий украинской армии с татуировкой «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» встал на колени и сдался в плен ВС РФ в Сумской области, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Кулько.
«Это боевик из 225-го ОШП ВСУ, увидев дрон наших морпехов, умолял на коленях взять его в плен. Выходит, не сдержал клятву, которая у него на руке — “лучше умереть стоя, чем жить на коленях”», — написал военкор.
Кроме того, Кулько отметил, что боевик ВСУ рассказал, что из семи групп по три человека, которые отправились на штурм, выжить удалось лишь ему.
Напомним, ранее Владимир Рогов заявил, что российские военные с помощью дронов выводят в безопасные места бойцов ВСУ, которые решили сдаться в плен.