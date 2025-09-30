Сотрудник банка спланировал убийство начальницы заранее

Напомним, сегодня мужчина заколол ножом топ-менеджера столичного банка прямо на рабочем месте. По факту преступление заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Предварительно, убийца был подчинённым жертвы, пока его не уволили за регулярные проступки дисциплинарного характера. При задержании преступник ударился в слёзы и объяснил свои действия состоянием аффекта.