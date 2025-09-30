В России появилась услуга по продаже GPS-точек в лесу, где растут грибы

Новая услуга на рынке рассчитана на ленивых грибников, которые не прочь прогуляться в лес, но не хотят часами искать грибницы. Темщики предлагают за деньги указать координаты, где, есть белые, боровики, грузди, лисички, рыжики. Стоимость одной метки варьируется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от региона и запросов клиента. Больше всего на крючок попадают москвичи, видимо, как самые ленивые любители собирать грибы.