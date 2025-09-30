Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сябитова объяснила, почему певице Славе не удается найти мужчину

Певице Анастасии Сланевской, более известной под сценическим псевдонимом Слава, довольно сложно уделять достаточно времени личной жизни и поиску партнера, так как у нее очень плотный и в то же время ненормированный рабочий график. Об этом заявила телеведущая, писательница и сваха Роза Сябитова.

Певице Анастасии Сланевской, более известной под сценическим псевдонимом Слава, довольно сложно уделять достаточно времени личной жизни и поиску партнера, так как у нее очень плотный и в то же время ненормированный рабочий график. Об этом заявила телеведущая, писательница и сваха Роза Сябитова.

— А мужчина не будет стоять в очереди. Он просто не впишется в график Славы, не будет ждать, когда она приедет после гастролей, отдохнет и пойдет с ним на свидание. Основная проблема в этом, а не том, где найти мужчину, — передает слова специалистки URA.ru.

Сама Слава откровенно рассказала о проблемах в личной жизни. Артистка подчеркнула, что больше не собирается скрывать правду и решила открыто обратиться к своему возлюбленному, бизнесмену Анатолию Данилицкому.

Певица ранее обратилась к советскому и российскому артисту эстрады и писателю-юмористу Евгению Петросяну с призывом заключить с ней брачный союз, поскольку она подходит ему по возрасту. Она повторила свою просьбу — «Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы!».