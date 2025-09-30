Сябитова объяснила, почему певице Славе не удается найти мужчину

Певице Анастасии Сланевской, более известной под сценическим псевдонимом Слава, довольно сложно уделять достаточно времени личной жизни и поиску партнера, так как у нее очень плотный и в то же время ненормированный рабочий график. Об этом заявила телеведущая, писательница и сваха Роза Сябитова.
— А мужчина не будет стоять в очереди. Он просто не впишется в график Славы, не будет ждать, когда она приедет после гастролей, отдохнет и пойдет с ним на свидание. Основная проблема в этом, а не том, где найти мужчину, — передает слова специалистки URA.ru.
Сама Слава откровенно рассказала о проблемах в личной жизни. Артистка подчеркнула, что больше не собирается скрывать правду и решила открыто обратиться к своему возлюбленному, бизнесмену Анатолию Данилицкому.
Певица ранее обратилась к советскому и российскому артисту эстрады и писателю-юмористу Евгению Петросяну с призывом заключить с ней брачный союз, поскольку она подходит ему по возрасту. Она повторила свою просьбу — «Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы!».