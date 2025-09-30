Сябитова объяснила, почему певице Славе не удается найти мужчину

— А мужчина не будет стоять в очереди. Он просто не впишется в график Славы, не будет ждать, когда она приедет после гастролей, отдохнет и пойдет с ним на свидание. Основная проблема в этом, а не том, где найти мужчину, — передает слова специалистки URA.ru.