Загрязнение неизвестного происхождения нашли в реке Грушевка в Новочеркасске

Специалисты минприроды Ростовской области проверили информацию о загрязнении реки.

Источник: Комсомольская правда

Загрязнение реки Грушевка в Новочеркасске подтвердили после проверки специалисты минприроды региона.

Обследование прибрежной защитной полосы в районе улицы Матросова выполнили 26 сентября. Проверяющие заметили, что вода в реке в некоторых местах оказалась «зеленовато-коричневого цвета».

— Происхождение загрязнения неизвестно. Информация направлена в Черноморо-Азовское морское Управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер, — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Добавим, первыми тревогу забили местные жители. Проверку начали после публикаций в Интернете.

