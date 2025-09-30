Загрязнение неизвестного происхождения нашли в реке Грушевка в Новочеркасске

Загрязнение реки Грушевка в Новочеркасске подтвердили после проверки специалисты минприроды региона.
Обследование прибрежной защитной полосы в районе улицы Матросова выполнили 26 сентября. Проверяющие заметили, что вода в реке в некоторых местах оказалась «зеленовато-коричневого цвета».
— Происхождение загрязнения неизвестно. Информация направлена в Черноморо-Азовское морское Управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер, — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Добавим, первыми тревогу забили местные жители. Проверку начали после публикаций в Интернете.
