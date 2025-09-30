Prada получила разрешение от ЕК на покупку Versace

Ранее Life.ru писал, что несмотря на официальный уход с российского рынка в 2022 году, итальянский люксовый бренд Prada продолжает вести бизнес в России. Согласно данным за 2024 год, выручка российской «дочки» ООО «Прада рус» превысила 1 млрд рублей. Финансовые показатели компании демонстрируют положительную динамику: если в 2022—2023 годах убытки достигали около 450 млн рублей, то в 2024 году они сократились до 32 млн рублей.