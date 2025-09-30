Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Prada получила разрешение от ЕК на покупку Versace

Европейская комиссия дала официальное разрешение на завершение сделки по покупке дома моды Prada бренда Versace. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном интернет-ресурсе ЕК.

Источник: Life.ru

«Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace», — сказано в документе.

Итальянский модный дом Prada начал процедуру приобретения Versace у американского холдинга Capri Holdings ещё в апреле текущего года, сумма сделки составила около 1,4 миллиарда долларов. Регуляторная проверка не выявила нарушений конкурентного права на едином рынке Европейского союза.

Ранее Life.ru писал, что несмотря на официальный уход с российского рынка в 2022 году, итальянский люксовый бренд Prada продолжает вести бизнес в России. Согласно данным за 2024 год, выручка российской «дочки» ООО «Прада рус» превысила 1 млрд рублей. Финансовые показатели компании демонстрируют положительную динамику: если в 2022—2023 годах убытки достигали около 450 млн рублей, то в 2024 году они сократились до 32 млн рублей.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.