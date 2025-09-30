Дибров назвал размер своей пенсии

Российский телеведущий Дмитрий Дибров во вторник, 30 сентября, рассказал, что его пенсия составляет 40 тысяч рублей, и назвал такую сумму справедливой.
— У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым, — высказался артист.
При этом он добавил, что «пенсия лишней не бывает», передает kp.ru.
29 сентября российский певец Юрий Лоза рассказал, что ему существенно сократили пенсию. Он отметил, что из списка его социальных выплат убрали надбавки, и теперь общая сумма пенсии, которую выплачивают Лозе, не превышает 16 тысяч рублей. Музыкант подчеркнул, что он «давно загнулся бы», если бы перестал давать интервью.
18 сентября народная артистка России Тамара Семина призвала повысить пенсии для актеров и певцов. По ее мнению, пожилые артисты давно нуждаются в повышенном внимании и поддержке. Актриса отметила, что ее пенсия составляет 17 тысяч рублей, к которым добавляется надбавка за звание народной артистки — 30 тысяч рублей. При этом дополнительного дохода у нее нет.
22 января народный артист России Юрий Куклачев рассказал, что ему приходится работать, поскольку пенсии, выплачиваемой государством, хватает с трудом. Общая сумма поступающих ему государственных выплат составляет не менее 50 тысяч рублей.