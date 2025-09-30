Новые имена талантливых учителей добавили в книгу-летопись «Педагогический Олимп» Гомельской области

В номинации «Вся жизнь — Олимп» отмечены люди, которые на протяжении всей своей профессиональной жизни действовали и достигали успехов сами, а также помогали расти и развиваться многим ребятам. Для этих людей ответственность, мудрость, справедливость, целеустремленность — не просто слова, а основа жизни и профессии. Марина Андреевна Бондарь, Сергей Иванович Порошин, Николай Акимович Филипцов, Татьяна Федоровна Атрохова, Валерий Иванович Кулик, Анастасия Даниловна Кулик, Галина Максимовна Круглей, Валентина Николаевна Соловей, Надежда Алексеевна Котова, Ирина Ивановна Богданец, Наталья Сергеевна Жгирова, Валентина Викторовна Касьянчик, Людмила Федоровна Кулаковская, Виктор Васильевич Лазарчук, Виктор Петрович Омельчук — эти имена известны в системе образования не только юго-восточного региона, но и всей страны.