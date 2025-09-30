30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые имена талантливых учителей добавили в книгу-летопись «Педагогический Олимп» Гомельской области, сообщает БЕЛТА.
Мудрые, душевные, креативные. В Гомеле чествовали педагогов.
Лучших из лучших сегодня чествовали на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, в общественно-культурном центре Гомеля. Здесь была создана практически галерея славы и творчества талантливых педагогов. Осенние тематические фотозоны «За все мы Вас благодарим!», «Учитель — это свет!», «Школьные годы чудесные», «Все мы родом из детства», «Пусть осень дарит вдохновенье», фотовыставка «Учитель в солдатской шинели», работа «Праздничной почты», поздравительная детская телестудия «В кадре учитель» — все для и во имя педагогов.
Как подчеркнул в своем приветствии заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников, нет звания выше, чем педагог. «Ваш труд — это великая миссия, в ваших руках — судьба нации, будущее страны, ведь у истоков всех достижений стоят учителя. Даже самые великие личности остались в истории, как ученики своих наставников», — акцентировал он.
Десятки учителей поднимались в этот вечер на сцену за заслуженными наградами. Также имена 17 человек дополнили страницы книги-летописи «Педагогический Олимп», которую уже более 15 лет пишут в регионе. В нее уже внесены имена 95 работников системы образования региона. В этом году список пополнился.
В номинации «Вся жизнь — Олимп» отмечены люди, которые на протяжении всей своей профессиональной жизни действовали и достигали успехов сами, а также помогали расти и развиваться многим ребятам. Для этих людей ответственность, мудрость, справедливость, целеустремленность — не просто слова, а основа жизни и профессии. Марина Андреевна Бондарь, Сергей Иванович Порошин, Николай Акимович Филипцов, Татьяна Федоровна Атрохова, Валерий Иванович Кулик, Анастасия Даниловна Кулик, Галина Максимовна Круглей, Валентина Николаевна Соловей, Надежда Алексеевна Котова, Ирина Ивановна Богданец, Наталья Сергеевна Жгирова, Валентина Викторовна Касьянчик, Людмила Федоровна Кулаковская, Виктор Васильевич Лазарчук, Виктор Петрович Омельчук — эти имена известны в системе образования не только юго-восточного региона, но и всей страны.
Свидетельство в номинации «Будь готов — всегда готов!» вручили заведующему сектором по сотрудничеству с детскими и молодежными общественными организациями, председателю Гомельского областного Совета Белорусской республиканской пионерской организации Оксане Сираж, под руководством которой Гомельский областной совет два года подряд признан лучшим в республике.
В номинации «Помнить, чтобы жить» отмечен директор Антоновской средней школы Жлобинского района Сергей Горошко, который возглавил учреждение образования в 25 лет. Перспективный педагог и руководитель и сегодня в общении с подрастающим поколением развивает у ребят желание изучать историю своей страны, умение мыслить, рассуждать, анализировать.
В это вечер в честь педагогов звучали только слова благодарности, теплые пожелания. В подарок — творческие номера. -0-
Фото Сергея Холодилина.